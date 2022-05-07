Національна збірна України готує ще два товариських матчі у рамках підготовки до півфіналу плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

"Синьо-жовті" визначились із ще двома командами, з якими можуть провести спаринги у травні, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Так, підопічні Олександра Петракова можуть зустрітись з італійським Удінезе та хорватською Рієкою. Сторони близькі до узгодження домовленостей.

Додамо, що 11 травня збірна України зустрінеться з менхенгладбахською Борусією, початок гри о 21:45. Завдяки матчам у спарингах національна команда готується до важливого поєдинку проти Шотландії 1 червня – переможець зійдеться з Уельсом у битві за путівку на ЧС-2022.

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