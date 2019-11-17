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Сборная Украины впервые в своей истории завершила календарный год без поражений

18:10 229 Читати українською
Сборная Украины впервые в своей истории завершила календарный год без поражений
Сборная Украины перед матчем в Сербии / Starsport

Национальная сборная Украины сыграла вничью с Сербией с заключительном матче отбора к Евро-2020. Это позволило "сине-желтым" установить исторический рекорд в истории национальной команды.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Украина спасла ничью в Белграде в заключительном матче отбора к Евро-2020. Артем Беседин в компенсированное время принес команде Шевченко одно очко.

Сербия – Украина – видео голов

Сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча в течение календарного года. В 2019-м подопечные Шевченко провели 10 поединков (8 официальных и 2 товарищеских). В этих встречах наша национальная команда одержала 7 побед и трижды сыграла вничью (с Португалией, Нигерией и Сербией).

К слову, Украина могла установить такое достижение еще в 2018 году, однако уступила Словакии (1:4) в последнем матче Лиги наций.

Украина вырвала драматическую ничью в Сербии благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

Источник: Футбол 24
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