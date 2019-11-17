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Збірна України вперше у своїй історії завершила календарний рік без поразок

18:10 878 Читать на русском
Збірна України вперше у своїй історії завершила календарний рік без поразок
Збірна України перед матчем у Сербії / Starsport

Національна збірна України зіграла внічию з Сербією з завершальному матчі відбору до Євро-2020. Це дозволило "синьо-жовтим" встановити історичний рекорд в історії національної команди.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

Україна врятувала нічию в Белграді у заключному матчі відбору до Євро-2020. Артем Бєсєдін у компенсований час приніс команді Шевченка одне очко.

Сербія – Україна – відео голів

Збірна України вперше у своїй історії не програла жодного матчу протягом календарного року. У 2019-му підопічні Шевченка провели 10 поєдинків (8 офіційних та 2 товариських). У цих зустрічах наша національна команда здобула 7 перемог та тричі зіграла внічию (з Португалією, Нігерією та Сербією).

До слова, Україна могла встановити таке досягнення ще у 2018 році, проте поступилася Словаччині (1:4) в останньому матчі Ліги націй.

Україна вирвала драматичну нічию в Сербії завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Сербія – Україна: де дивитись матч відбору до Євро-2020
11:00
16311
Теги
Збірна України Сербія - Україна Україна Україна Головне Євро-2020 Рекорди
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