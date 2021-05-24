"Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симуляторе FIFA появится национальная сборная Украины", – цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

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Интересно, что наша национальная команда еще никогда не была официально представлена в этом симуляторе.

Напомним, FIFPlay запустила голосование за национальные сборные, которые могут быть добавлены в FIFA 22. Проголосовать за "сине-желтых" до сих пор можно по ссылке. Сейчас сборная Украины лидирует с 46% голосов. Второе место занимает команда Ирана с 15%.

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