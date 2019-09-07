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Сборная Украины в матче с Литвой продолжила свою победную серию

21:34 70 Читати українською
Сборная Украины в матче с Литвой продолжила свою победную серию
Радость игроков сборной Украины / Scanpix

"Сине-желтые" не хотят останавливать свое триумфальное шествие в матчах отбора на Евро-2020.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

Победа над литовцами стала четвертой подряд для подопечных Андрея Шевченко.

Марлос забил дебютный гол за сборную Украины

После ничьей с Португалией в стартовом туре евроотбора украинцы разобрались со сборными Сербии, Люксембурга (дважды) и Литвой. Подобные выступления обеспечили 13 пунктов и уверенное первое место в квинтете В. Также у Украины есть 6-матчевая беспроигрышная серия, которая началась после поражения 1:4 от сборной Словакии в Лиге наций (16 ноября прошлого года).

Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды Шевченко

Матч против Литвы подарил еще один приятный итог – третья "сухая" игра Андрея Пятова подряд.

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Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды Шевченко
20:50
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Теги
Украина Украина Евро-2020 Литва - Украина Сборная Украины Андрей Пятов Андрей Пятов
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