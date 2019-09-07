Сборная Украины в матче с Литвой продолжила свою победную серию

"Сине-желтые" не хотят останавливать свое триумфальное шествие в матчах отбора на Евро-2020.

Победа над литовцами стала четвертой подряд для подопечных Андрея Шевченко.

Марлос забил дебютный гол за сборную Украины

После ничьей с Португалией в стартовом туре евроотбора украинцы разобрались со сборными Сербии, Люксембурга (дважды) и Литвой. Подобные выступления обеспечили 13 пунктов и уверенное первое место в квинтете В. Также у Украины есть 6-матчевая беспроигрышная серия, которая началась после поражения 1:4 от сборной Словакии в Лиге наций (16 ноября прошлого года).

Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды Шевченко

Матч против Литвы подарил еще один приятный итог – третья "сухая" игра Андрея Пятова подряд.