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Марлос забил дебютный гол за сборную Украины

20:27 107 Читати українською
Марлос забил дебютный гол за сборную Украины
Марлос / 15min.lt

Полузащитник сборной Украины Марлос отметился забитым голом в матче отбора к Евро-2020 против Литвы.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

В матче отбора к Евро-2020 против сборной Литвы Марлос отметился дебютным голом за "желто-синих".

Литва – Украина – видео голов

Добавим, что натурализованный бразилец дебютировал за сборную Украины 7 октября 2017 года в матче против Косово. Всего на счету Марлоса 13 матчей, в которых игрок отметился тремя голевыми передачами (одну из них отдал в матче против Литвы).

Напомним, сборная Украины побеждает Литву (3:0) в матче квалификации к Евро-2020. Авторами голов стали Марлос, Зинченко и Малиновский.

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Украина Украина Евро-2020 Литва - Украина Александр Зинченко Александр Зинченко Марлос Марлос Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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