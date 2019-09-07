Марлос забил дебютный гол за сборную Украины

Евро-2020 — 21:49 130
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Литва – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды ШевченкоЕвро-2020 — 20:50 971
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Квалификация Евро-2020: Исландия разгромила Молдову и возглавила группу H, Чехия неожиданно уступила КосовоЕвро-2020 — 20:33 240
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Зозуля помог Альбасете впервые победить на выезде в Сегунде 2019/20 – украинец стал героем матчаИспания — 19:11 507
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Литва – Украина: где смотреть матч онлайн – отбор Евро-2020Евро-2020 — 17:30 755