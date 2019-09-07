Марлос забил дебютный гол за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Марлос отметился забитым голом в матче отбора к Евро-2020 против Литвы.

В матче отбора к Евро-2020 против сборной Литвы Марлос отметился дебютным голом за "желто-синих".

Литва – Украина – видео голов

Добавим, что натурализованный бразилец дебютировал за сборную Украины 7 октября 2017 года в матче против Косово. Всего на счету Марлоса 13 матчей, в которых игрок отметился тремя голевыми передачами (одну из них отдал в матче против Литвы).

Напомним, сборная Украины побеждает Литву (3:0) в матче квалификации к Евро-2020. Авторами голов стали Марлос, Зинченко и Малиновский.

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