Сборная Украины U-21 узнала место проведения двух домашних матчей отбора на Евро-2023
Молодежка "сине-желтых" во главе с Русланом Ротанем будет понемногу готовиться к решающим матчам отбора на чемпионат Европы 2023 года.
Молодежную сборную в июне ждут четыре завершающих поединка в группе отбора: 1-го с Фарерскими островами, 5-го с Северной Македонией, 9-го с Францией и 12-го с Арменией.
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Встречи с французами и македонцами являются номинально домашними, но из-за войны они не могут происходить в Украине. Следовательно, удалось договориться о проведении этих матчей в Стамбуле на арене Эсеньюрт Неджми Кадиоглу, сообщает официальный сайт УАФ. Стадион вмещает 4500 зрителей, на нем проводит свои игры Истанбулспор.
Что касается выездных матчей подопечных Руслана Ротаня, то поединок против Фарерских островов состоится в Торсгавне, а матч против Армении – в Ереване.
Сейчас сборная Украины U-21 идет второй в группе отбора. Для прямого выхода на Евро-2023 нужно занять первое место или стать лучшей второй командой. Также будет возможность выйти на ЧЕ, выиграв плей-офф, где будут состязаться остальные восемь обладателей вторых мест.
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