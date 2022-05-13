Молодежка "сине-желтых" во главе с Русланом Ротанем будет понемногу готовиться к решающим матчам отбора на чемпионат Европы 2023 года.

Молодежную сборную в июне ждут четыре завершающих поединка в группе отбора: 1-го с Фарерскими островами, 5-го с Северной Македонией, 9-го с Францией и 12-го с Арменией.

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Встречи с французами и македонцами являются номинально домашними, но из-за войны они не могут происходить в Украине. Следовательно, удалось договориться о проведении этих матчей в Стамбуле на арене Эсеньюрт Неджми Кадиоглу, сообщает официальный сайт УАФ . Стадион вмещает 4500 зрителей, на нем проводит свои игры Истанбулспор.

Что касается выездных матчей подопечных Руслана Ротаня, то поединок против Фарерских островов состоится в Торсгавне, а матч против Армении – в Ереване.

Сейчас сборная Украины U-21 идет второй в группе отбора. Для прямого выхода на Евро-2023 нужно занять первое место или стать лучшей второй командой. Также будет возможность выйти на ЧЕ, выиграв плей-офф, где будут состязаться остальные восемь обладателей вторых мест.

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