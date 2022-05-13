Молодіжка "синьо-жовтих" на чолі з Русланом Ротанем потроху готуватиметься до вирішальних матчів відбору на чемпіонат Європи 2023 року.

На молодіжну збірну у червні чекають чотири завершальні поєдинки у групі відбору: 1-го з Фарерськими островами, 5-го з Північною Македонією, 9-го з Францією та 12-го з Вірменією.

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Зустрічі з французами і македонцями є номінально домашніми, але через війну вони не можуть відбуватись в Україні. Відтак, вдалось домовитись про проведення цих матчів у Стамбулі на арені Есеньюрт Неджмі Кадиоглу, інформує офіційний сайт УАФ. Стадіон вміщує 4500 глядачів, на ньому проводить свої ігри Істанбулспор.

Щодо виїзних матчів підопічних Руслана Ротаня, то поєдинок проти Фарерських островів відбудеться в Торсгавні, а матч проти Вірменії – у Єревані.

Наразі збірна України U-21 йде другою у групі відбору. Для прямого виходу на Євро-2023 потрібно посісти першу сходинку або стати найкращою другою командою. Також буде можливість вийти на ЧЄ, вигравши плей-офф, де змагатимуться решта вісім володарів других місць.

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