Молодежная сборная Украины в понедельник, 4 сентября, начала сбор перед стартом отбора на Евро-2025, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины U-21 потеряла игроков Динамо и Шахтера перед матчем с Германией – Мельгоса нашел им молодую замену

Накануне часть команды переехала из Киева в Ужгород. Туда же подтянулись и игроки Руха, которые в воскресенье сыграли во Львове с Металлистом 1925. Сегодня утром делегация отправилась в словацкий Попрад, где и будет готовиться к двум ближайшим матчам (на поле Национального тренировочного центра). Легионеры подъедут в лагерь сборной в течение дня. Первая тренировка начнется в 18:30 по местному времени.

Подопечные Унаи Мельгосы дебютируют в квалификации Евро-2025 матчем против Северной Ирландии. Встреча состоится 12 сентября. В рамках подготовки к этой дуэли "сине-желтые" 8 сентября проведут спарринг с молодежной сборной Германии.

Напомним, кроме Украины и Северной Ирландии в группе F также сыграют Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины на матчи с Германией и Северной Ирландией