"Я видел некоторые игры Руха, но мне хотелось посмотреть, как команда выглядит вживую, пообщаться с ребятами и тренерами, посмотреть матчи. Мне нравится отношение игроков львовян к делу и то, как с ними работает тренерский штаб.

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Я пообщался с Виталием Пономаревым и сказал, что когда его подопечные приезжают играть за молодежную сборную, то нравится то, как они ведут себя на тренировках, воспринимают информацию, демонстрируют свои качества. Важно, что клуб работает с молодежью и это очень ценно для тренеров сборных.

У Руха много талантливых игроков и кроме футболистов, которые уже выступали за молодежную сборную в этом сезоне, мы просматривали и других ребят. Многие игроки из этого клуба есть в расширенном списке для возможного вызова в молодежную сборную Украины, речь идет о футболистах 2004-2005 годов рождения. Мы следим также и за игроками 2007 года. Есть большая вероятность, что кто-то из этих ребят получит вызов в молодежку.

Стиль это конечно важно, но не самое главное, что дает тренерский штаб Пономарева своим игрокам. В частности, он прививает футболистам дисциплину и они правильно относятся к делу. Речь идет о пунктуальности, вежливости в общении, профессиональное поведение – это демонстрация хороших человеческих качеств и для меня это очень важно. В каждом клубе тренер пытается привить собственный игровой стиль, тогда как в сборной обращается внимание на базовые навыки игроков и это основа для работы с ними.

Для меня важно было приехать в расположение Руха. Это очень хорошо, когда есть возможность коммуницировать с клубами и тренерами и лучше понимать ее – это та часть работы, которая мне нравится. Очень заметен прогресс игроков, особенно в течение последних полгода", – цитирует Мельгосу официальный сайт Руха.

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