Молодежная сборная Украины провела товарищеский поединок против сверстников из Израиля. Результат и обзор матча – уже на Футбол 24.

Контрольный поединок

Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1

Голы: Кучерявый, 2 – Шахар, 71 (пен.)

Удаление: Кулаковский, 68 (прямая красная, Украина)

Израиль стал первым соперником молодежи во время осенних сборов. Номинальные хозяева начали встречу агрессивно и уже на второй минуте вышли вперед. Максим Кучерявый из Сент-Джонстона удачно сыграл на добивании во время стандарта, забив свой дебютный мяч в первом поединке за "сине-желтых".

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Первый тайм Украина провела неплохо, но во втором начались проблемы. На 68 минуте игрок Ворсклы Артем Кулаковский получил прямую красную карточку за грубый подкат. Только минуту назад он появился на поле.

Почти сразу наша сборная "наварила" в собственной штрафной, а арбитр назначил пенальти. Идо Шахар развел Кирилла Фесюна и мяч по разным углам. Это было последнее результативное действие в матче.