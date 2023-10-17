"Пепс, Мус и Брага": капитан сборной Украины U-21 рассекретил прозвища партнеров и назвал главного диджея в команде
Полузащитник молодежки Владимир Бражко рассказал о внутренней кухне сборной.
– С кем из ребят, которые сейчас в молодежке, раньше играли вместе? Возможно, с кем-то из самого детства?
– Из этой команды – ни с кем. Со Скорком мы играли вместе с U-14. А вот в прошлой молодежной сборной мы с Драмбаевым играли лет с 7-8 в Запорожье.
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– Какие прозвища у партнеров? Какие вы используете во время тренировок, матчей?
– Батагов – Бат, я – Брага, Скорко – Скорик, Валик Рубчинский – Вал. Назара Волошина называю – Пепс. Руслан Нещерет – Мус. Я не знаю, почему так, но как пришел в Динамо, его так называли.
– Кто в молодежке – самый быстрый, самый техничный и кто быстрее всех принимает решения?
– Самый быстрый? Думаю, Волошин. Самый техничный? Валик Рубчинский. Быстрее всех принимает решения? Фесюн. Удар у кого лучший? Не знаю.
– Кто заряжает атмосферой?
– Скорко, Рубчинский, Батагов, я, Фесюн.
– Кто диджей?
– Вьюнник.
– Что вы слушаете?
– Когда еще до выхода на разминку остается минут 40, он включает английскую музыку, а потом еще украинскую перед выходом. Я не помню, какие песни были.
– От чего у вас, как у футболиста, начинают бежать мурашки по коже?
– Бывает от гимна Украины. Почти всегда. Мы в сборной стараемся очень громко петь, и я слышу как каждый поет, и это заряжает тоже, – рассказал Бражко в интервью Суспільне Спорт.
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