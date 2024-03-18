У подопечных Унаи Мельгосы в Анталье стартовала подготовка к мартовским поединкам.

Молодежная сборная Украины прибыла в Турцию, где проведет тренировочный сбор перед матчами с Марокко и Азербайджаном, сообщает официальный сайт УАФ.

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В воскресенье, 17 марта, футболисты и тренерский штаб собралась в Киеве, после чего отправились в Молдову. Ночью делегация вылетела из Кишинева в Анталью и под утро добралась до места дислокации. Группа игроков, которые были задействованы в тренировочном процессе национальной сборной (Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Арсений Батагов и Валентин Рубчинский), прибыла в лагерь молодежной команды из Малаги транзитом через Стамбул.

Напомним, 26 марта в рамках отбора молодежного чемпионата Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени. Перед этим, 22 марта, "сине-желтые" проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится в Анталье и стартует в 20:00 по Киеву.

К слову, сборная Украины U-21 с 5-ю победами в пяти матчах уверенно возглавляет турнирную таблицу группы F.

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