У підопічних Унаї Мельгоси в Антальї стартувала підготовка до березневих поєдинків.

Молодіжна збірна України прибула до Туреччини, де проведе тренувальний збір перед матчами з Марокко та Азербайджаном, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У неділю, 17 березня, футболісти і тренерський штаб зібралася в Києві, після чого вирушили до Молдови. Уночі делегація вилетіла з Кишинева до Антальї й під ранок дісталася місця дислокації. Група гравців, які були задіяні в тренувальному процесі національної збірної (Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Арсеній Батагов та Валентин Рубчинський), прибула до табору молодіжної команди з Малаги транзитом через Стамбул.

Нагадаємо, 26 березня в межах відбору молодіжного чемпіонату Європи відбудеться поєдинок Азербайджан – Україна, який пройде в Баку. Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом. Перед цим, 22 березня, "синьо-жовті" проведуть товариський матч із командою Марокко U-23. Гра відбудеться в Антальї і стартує о 20:00 за Києвом.

До слова, збірна України U-21 з 5-ма перемогами в п'яти матчах впевнено очолює турнірну таблицю групи F.

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