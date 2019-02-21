Сборная Украины U-20 будет в третьей корзине при жеребьевке ЧМ-2019

Во время жеребьевки чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины будет находиться в третьей корзине.

ФИФА разбила участников чемпионата мира-2019 на корзины для жеребьевки. Сборная Украины оказалась в третьей по силе корзине, сообщает официальный сайт ФФУ.

Петраков рассказал о выборе состава на чемпионат мира-2019 U-20

Подопечные Александра Петракова пробились на Мундиаль благодаря выходу в полуфинал Евро-2018 U-19, уступив будущему победителю турнира Португалии.

Корзина 1: Польша, Португалия, Уругвай, Франция, США, Мексика.

Корзина 2: Мали, Нигерия, Новая Зеландия, Колумбия, Корея, Италия.

Корзина 3: Саудовская Аравия, Сенегал, Аргентина, Эквадор, Украина, Гондурас.

Корзина 4: Япония, ЮАР, Панама, Норвегия, Катар, Таити.

Чемпионат мира-2019 пройдет с 23 мая по 15 июня в Польше.