Сборная Украины U-20 будет в третьей корзине при жеребьевке ЧМ-2019

Во время жеребьевки чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины будет находиться в третьей корзине.
ФИФА разбила участников чемпионата мира-2019 на корзины для жеребьевки. Сборная Украины оказалась в третьей по силе корзине, сообщает официальный сайт ФФУ.
Петраков рассказал о выборе состава на чемпионат мира-2019 U-20
Подопечные Александра Петракова пробились на Мундиаль благодаря выходу в полуфинал Евро-2018 U-19, уступив будущему победителю турнира Португалии.
Корзина 1: Польша, Португалия, Уругвай, Франция, США, Мексика.
Корзина 2: Мали, Нигерия, Новая Зеландия, Колумбия, Корея, Италия.
Корзина 3: Саудовская Аравия, Сенегал, Аргентина, Эквадор, Украина, Гондурас.
Корзина 4: Япония, ЮАР, Панама, Норвегия, Катар, Таити.
Чемпионат мира-2019 пройдет с 23 мая по 15 июня в Польше.