Збірна України U-20 буде в третьому кошику під час жеребкування ЧС-2019

Під час жеребкування чемпіонату світу-2019 U-20 збірна України перебуватиме в третьому кошику.
ФІФА розбила учасників чемпіонату світу-2019 на кошики для жеребкування. Збірна України опинилась у третьому за силою кошику, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Петраков розповів про вибір складу на чемпіонат світу-2019 U-20
Підопічні Олександра Петракова пробились на Мундіаль завдяки виходу у півфінал Євро-2018 U-19, поступившись майбутньому переможцю турніру Португалії.
Кошик 1: Польща, Португалія, Уругвай, Франція, США, Мексика.
Кошик 2: Малі, Нігерія, Нова Зеландія, Колумбія, Південна Корея, Італія.
Кошик 3: Саудівська Аравія, Сенегал, Аргентина, Еквадор, Україна, Гондурас.
Кошик 4: Японія, ПАР, Панама, Норвегія, Катар, Таїті.
Чемпіонат світу-2019 пройде з 23 травня по 15 червня в Польщі.