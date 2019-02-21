Збірна України U-20 буде в третьому кошику під час жеребкування ЧС-2019

Під час жеребкування чемпіонату світу-2019 U-20 збірна України перебуватиме в третьому кошику.

ФІФА розбила учасників чемпіонату світу-2019 на кошики для жеребкування. Збірна України опинилась у третьому за силою кошику, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Петраков розповів про вибір складу на чемпіонат світу-2019 U-20

Підопічні Олександра Петракова пробились на Мундіаль завдяки виходу у півфінал Євро-2018 U-19, поступившись майбутньому переможцю турніру Португалії.

Кошик 1: Польща, Португалія, Уругвай, Франція, США, Мексика.

Кошик 2: Малі, Нігерія, Нова Зеландія, Колумбія, Південна Корея, Італія.

Кошик 3: Саудівська Аравія, Сенегал, Аргентина, Еквадор, Україна, Гондурас.

Кошик 4: Японія, ПАР, Панама, Норвегія, Катар, Таїті.

Чемпіонат світу-2019 пройде з 23 травня по 15 червня в Польщі.