Петраков рассказал о выборе состава на чемпионат мира-2019 U-20

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков объяснил, как выбирает игроков на чемпионат мира-2019 U-20.

"Сафронов и Беляев готовятся к чемпионату мира. Я посмотрел на их нынешнее состояние – вполне нормально они выглядят. Присматриваюсь к их действиям, что-то им сказал, так что все нормально.

Петраков видит в основе сборной U-20 Лунина – Реал должен подождать

Я давно уже знаю Дмитрия Михайленко, мы с ним постоянно общаемся, он никогда мне не отказывал в футболистах. У нас с ним замечательные отношения. Я говорю сейчас с каждым тренером и руководством клуба, отпустят ли они игроков на чемпионат мира, ведь он будет проходить не в сроки, установленные ФИФА – с 10 мая мы начинаем сбор.

Так вот, спрашиваю, отпустят ли нужного мне игрока, или я буду привлекать в сборную другого. Пока никто не отказывал", – цитирует Петракова официальный сайт СК Днепр-1.

"Приємно зіграти проти Динамо і Ярмоленка". Кирило Дришлюк про довіру у Зірці, футболку Хачеріді і жест Цітаішвілі