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Петраков рассказал о выборе состава на чемпионат мира-2019 U-20

10:45 57 Читати українською
Петраков рассказал о выборе состава на чемпионат мира-2019 U-20
Александр Петраков / Официальный сайт ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков объяснил, как выбирает игроков на чемпионат мира-2019 U-20.

"Сафронов и Беляев готовятся к чемпионату мира. Я посмотрел на их нынешнее состояние – вполне нормально они выглядят. Присматриваюсь к их действиям, что-то им сказал, так что все нормально.

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Я давно уже знаю Дмитрия Михайленко, мы с ним постоянно общаемся, он никогда мне не отказывал в футболистах. У нас с ним замечательные отношения. Я говорю сейчас с каждым тренером и руководством клуба, отпустят ли они игроков на чемпионат мира, ведь он будет проходить не в сроки, установленные ФИФА – с 10 мая мы начинаем сбор.

Так вот, спрашиваю, отпустят ли нужного мне игрока, или я буду привлекать в сборную другого. Пока никто не отказывал", – цитирует Петракова официальный сайт СК Днепр-1.

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Сборная Украины Сборная Украины U-20 Александр Петраков Чемпионат мира U-20
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