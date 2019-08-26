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Вице-президент УАФ заплатит премиальные Украине U-20 за победу на ЧМ – деньги поступят не из ассоциации

13:38 37 Читати українською
Вице-президент УАФ заплатит премиальные Украине U-20 за победу на ЧМ – деньги поступят не из ассоциации
Сборная Украины U-20 / ФИФА

Игроки сборной Украины U-20 вскоре должны получить призовые за победу на чемпионате мира-2019.

В начале сентября вице-президент УАФ Александр Герега заплатит призовые игрокам юношеской сборной Украины за победу на чемпионате мира-2019.

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Деньги поступят не из ассоциации футбола, а переговоры находятся на стадии завершения, сообщает "Профутбол". Сумма награды пока неизвестна.

Напомним, сборная Украины U-20 под руководством Александра Петракова одержала победу на чемпионате мира-2019, который проходил в Польше. В финале украинцы победили сверстников из Южной Кореи.

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