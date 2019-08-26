Вице-президент УАФ заплатит премиальные Украине U-20 за победу на ЧМ – деньги поступят не из ассоциации

Игроки сборной Украины U-20 вскоре должны получить призовые за победу на чемпионате мира-2019.

В начале сентября вице-президент УАФ Александр Герега заплатит призовые игрокам юношеской сборной Украины за победу на чемпионате мира-2019.

Игроки сборной Украины U-20 получат премиальные за победу на чемпионате мира, – Цыганык

Деньги поступят не из ассоциации футбола, а переговоры находятся на стадии завершения, сообщает "Профутбол". Сумма награды пока неизвестна.

Напомним, сборная Украины U-20 под руководством Александра Петракова одержала победу на чемпионате мира-2019, который проходил в Польше. В финале украинцы победили сверстников из Южной Кореи.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки