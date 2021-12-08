Юношеская сборная Украины узнала имена команд, с которыми будет сражаться за выход в элит-раунд чемпионата Европы 2023 года.

Жеребьевкой было образовано 13 групп по 4 участника в каждой из них. Соперниками Украины U-17 в группе 2 станут сборные Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Лихтенштейна, сообщает официальный сайт УАФ.

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Путевку в элит-раунд смогут получить две первые команды каждого из квартетов, а также четыре лучших обладателя третьих мест (по результатам матчей с первой и второй командами группы). Добавим, что в элит-раунде отбора в ЧЕ-2023 уже попали Нидерланды и Испания, а сборная Венгрии получила прямой пропуск в финальную стадию турнира на правах хозяина турнира.

Отметим, что мини-турнир, в котором определятся судьба путевок в элит-раунд, будет проходить с 24 по 30 октября 2022 года в Боснии и Герцеговине.

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