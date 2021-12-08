Юнацька збірна України дізналась імена команд, з якими позмагатиметься за вихід до еліт-раунду чемпіонату Європи 2023 року.

Жеребкуванням було утворено 13 груп по 4 учасники у кожній з них. Суперниками України U-17 у групі 2 стануть збірні Боснії і Герцеговини, Азербайджану та Ліхтенштейну, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Путівку до еліт-раунду зможуть здобути дві перші команди кожного з квартетів, а також чотири найкращі володарі третіх місць (за результатами матчів із першою та другою командами групи). Додамо, що в еліт-раунді відбору до ЧЄ-2023 вже потрапили Нідерланди та Іспанія, а збірна Угорщини здобула пряму перепустку у фінальну стадію турніру на правах господаря турніру.

Відзначимо, що міні-турнір, в якому визначаться доля путівок до еліт-раунду, проходитиме із 24-го по 30 жовтня 2022 року в Боснії і Герцеговині.

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