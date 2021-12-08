Подопечные Владимира Езерского узнали последних соперников на пути к Евро-2022. Подробности результатов жеребьевки читайте в этой новости.

"Сине-желтые" попали в группу 6 элит-раундов отбора к Евро-2022, где соперниками Украины станут сборные Нидерландов, Норвегии и Сербии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отметим, что всего было сформировано 7 групп, а на чемпионат Европы попадут только победители своих квартетов. Еще одно место досталось сборной Словакии на правах хозяев турнира.

Мини-турнир, в течение которого определится судьба путевки на юношеский Евро-2022, состоится с 23 по 29 марта в Нидерландах. Финальный турнир будет проходить с 18 июня по 1 июля 2022 года.

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