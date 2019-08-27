Сборная Украины U-17 победила сборную Азербайджана на мемориале Банникова

Состоялся матч второго тура группы А на турнире имени Банникова. Юношеская сборная Украины победила сверстников из Азербайджана.

Турнир имени Банникова, 2 тур, группа А

Украина U-17 – Азербайджан U-17 – 4:2

Голы: Микитишин, 6, Лебедев, 9, 40+1, Теслюк, 36 – Мусазада, 45, Яниев, 56

Удаление: Гасанов, 40 (Азербайджан)

Юношеская сборная Украины встречалась со сверстниками из Азербайджана во втором туре мемориала им. Банникова

Сборная Украины U-17 стартовала с победы на турнире имени Банникова

В первом тайме подопечные Петракова деклассировали соперника, забив 4 мяча и не пропустив ни одного. В конце тайма Азербайджан остался в меньшинстве.

Однако, во второй половине встречи соперник сборной Украины все же смог забить дважды. В итоге – уверенная победа юношей из Украины со счетом 4:2.

29 августа подопечные Петракова проведут последний поединок в групповом этапе, соперником станет сборная Израиля.