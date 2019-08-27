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Збірна України U-17 перемогла збірну Азербайджану на меморіалі Баннікова

21:35 222 Читать на русском
Збірна України U-17 перемогла збірну Азербайджану на меморіалі Баннікова
Україна U-17 – Азербайджан U-17 / УАФ

Відбувся матч другого туру групи А на турнірі імені Баннікова. Юнацька збірна України перемогла одноліток з Азербайджану.

Турнір імені Баннікова, 2 тур, група А

Україна U-17 Азербайджан U-17 4:2

Голи: Микитишин, 6, Лебедєв, 9, 40+1, Теслюк, 36 – Мусазада, 45, Янієв, 56

Вилучення: Гасанов, 40 (Азербайджан)

Юнацька збірна України зустрічалась з однолітками з Азербайджану у другому турі меморіала ім. Баннікова

Збірна України U-17 стартувала з перемоги на турнірі імені Баннікова

У першому таймі підопічні Петракова декласували суперника, забивши 4 м'ячі і не пропустивши жодного. Наприкінці тайму Азербайджан залишився у меншості.

Проте, у другій половині зустрічі суперник збірної України все ж зміг забити двічі. Відтак – впевнена перемога юнаків з України з рахунком 4:2.

29 серпня підопічні Петракова проведуть останній поєдинок у груповому етапі, суперником стане збірна Ізраїля.

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Теги
Збірна України U-21 Україна U-17 Україна U-17 Турнір пам'яті Віктора Баннікова Олександр Петраков Олександр Петраков
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