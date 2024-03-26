Сборная Украины тревожит перед возможными пенальти против Исландии – только 3 игрока пробили четко, лидер пижонит
Сборная Украины потренировала пенальти перед финалом плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии.
Командам может не хватить 120 минут для определения сильнейшего, поэтому подопечные Сергея Реброва вполне логично готовятся и к "футбольной лотерее".
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Если судить по опубликованному отрывку, то все не так идеально. Вратари отбили неуверенные попытки многих игроков (Конопля, Ванат, Сидорчук, Зубков). Четко пробили лишь Зинченко и Малиновский. Виталий Миколенко сначала поиграл в пижона (удар шведой), но потом также реализовал свою попытку. Будем надеяться, что лучшие удары "сине-желтых" остались за кадром.
Напомним, уже сегодня, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игру принимает польский Вроцлав, начало в 21:45.
Пенальти на 07:54 видео:
Украина – Исландия: анонс решающего матча плей-офф за выход на Евро-2024