Збірна України тривожить перед можливими пенальті проти Ісландії – лише 3 гравці пробили чітко, лідер вдає піжона
Збірна України потренувала пенальті перед фіналом плей-офф відбору на Євро-2024 проти Ісландії.
Командам може не вистачити 120 хвилин для визначення сильнішого, тому підопічні Сергія Реброва цілком логічно готуються і до "футбольної лотереї".
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Якщо судити з опублікованого уривку, то все не так ідеально. Воротарі відбили невпевнені спроби багатьох гравців (Конопля, Ванат, Сидорчук, Зубков). Чітко пробили лише Зінченко і Маліновський. Віталій Миколенко спочатку побавився в піжона (удар шведою), але потім також реалізував свою спробу. Будемо сподіватись, що найкращі удари "синьо-жовтих" залишились за кадром.
Нагадаємо, вже сьогодні, 26-го березня, відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гру приймає польський Вроцлав, початок о 21:45.
Пенальті на 07:54 відео:
Україна – Ісландія: анонс вирішального матчу плей-офф за вихід на Євро-2024