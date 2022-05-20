"Сборная Украины только случайно может победить Шотландию. У нас почему-то считают, что подбор игроков – это классный футболист, сыгравший один матч, а три проваливший. Вот так у нас считают.

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Они нестабильны, вот в чем проблема. Потому я и говорю, что просто нужно угадывать. Одну сыграл, затем одну или две провалил. И потом снова. А здесь шотландцы, они же будут лупить, разрушать. Наша проблема – нет стабильности. У нас сами себя назначают звездами. Не народ, а сами", – заявил Леоненко в комментарии Кубло.

Напомним, матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. В случае успеха команда Петракова сразится с Уэльсом за выход на ЧМ-2022.

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