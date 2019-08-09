Сборная Украины сыграет товарищеский поединок с Нигерией – матч может принять фартовый город

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Нигерией.

10 сентября этого года сборная Украины проведет спарринг с бронзовым призером КАН-2019 – сборной Нигерии, сообщил Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук.

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Глава УАФ предлагает провести поединок в Днепре, ведь в прошлом году там должен был состояться матч между Украиной и Турцией, который был перенесен.

Также Павелко предложил провести товарищескую игру между Украиной и Эстонией, которая запланирована на 14 ноября, в Запорожье.

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Заметим, что "сине-желтые" еще ни разу не проигрывали в Днепре. Это город принял три поединка сборной Украины, в которых было добыто 2 победы и 1 ничью.