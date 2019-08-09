Збірна України зіграє товариський поєдинок із Нігерією – матч може прийняти фартове місто

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що збірна України проведе товариський матч з Нігерією.

10 вересня цього року збірна України проведе спаринг з бронзовим призером КАН-2019 – збірною Нігерією, повідомив Андрій Павелко на своїй сторінці у Фейсбук.

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Очільник УАФ пропонує провести поєдинок у Дніпрі, адже минулого року там мав відбутись матч між Україною та Туреччиною, який було перенесено.

Також Павелко запропонував провести товариську гру між Україною та Естонією, яка запланована на 14 листопада, у Запоріжжі.

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Зауважимо, що "синьо-жовті" ще жодного разу не програвали у Дніпрі. Це місто прийняло три поєдинки збірної України, у яких було здобуто 2 перемоги та 1 нічию.