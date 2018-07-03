Сборная Украины среди ветеранов провела 100-ый поединок

100-й матч сборная Украины среди ветеранов провела на Буковине, поздравляя Глубокую с 580-летием.

Национальная сборная Украины среди ветеранов сыграла на Буковине. На этот раз титулованные отечественные футболисты сыграли в пгт. Глубокая, которая праздновала 580-летие со дня первого письменного упоминания.

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Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В составе легенд украинского футбола голами отметились Вячеслав Свидерский и Богдан Шершун. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки ветеранской сборной – 4:3.

Национальная сборная Украины среди ветеранов: Святослав Сирота, Андрей Оксимец, Александр Венглинский, Богдан Шершун, Владислав Ващук, Виталий Самойлов, Вячеслав Свидерский (Виталий Косовский, 51), Владимир Бондаренко, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Олег Собуцкий.