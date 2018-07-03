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Збірна України серед ветеранів провела 100-ий поєдинок

11:15 109 Читать на русском
Збірна України серед ветеранів провела 100-ий поєдинок
Збірна України серед ветеранів

100-й матч збірна України серед ветеранів провела на Буковині, вітаючи Глибоку з 580-річчям.

Національна збірна України серед ветеранів знову завітала на Буковину. Цього разу титуловані вітчизняні футболісти зіграли у смт. Глибока, яка святкувала 580-ту річницю з дня першої письмової згадки.

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Основний час гри завершився з рахунком 2:2. У складі легенд українського футболу голами відзначилися В’ячеслав Свідерський та Богдан Шершун. У серії післяматчевих пенальті кращими стали гравці ветеранської збірної – 4:3.

Національна збірна України серед ветеранів: Святослав Сирота, Андрій Оксимець, Олександр Венглинський, Богдан Шершун, Владислав Ващук, Віталій Самойлов, В'ячеслав Свідерський (Віталій Косовський, 51), Володимир Бондаренко, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Олег Собуцький.

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Збірна України Збірна ветеранів України
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