В двух шагах к юбилею – как Львов тепло принял легенд Украины и Грузии

"Футбол 24" побывал на матче легенд Украины и Грузии, который был посвящен многолетней дружбе двух стран. Во Львов съехались по-настоящему легендарные персоны – Александр Чивадзе, Мирон Маркевич, Анатолий Демьяненко, Леван Кобиашвили и другие.

Давно Арена Львов не видела такого созвездия известных персон – в субботний вечер на изумрудный газон стадиона вышли многие из известных украинским болельщикам футбольных людей. Виталий Рева, Анатолий Демьяненко, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Виталий Косовский, Владислав Ващук – это лишь самые известные из тех, кто смог посетить тот день столицу Галичины.

Этот поединок был посвящен прежде всего дружбе Украины и Грузии – подобный матч проводился уже в четвертый раз. К слову, это уже 98-й матч в истории сборной Украины среди ветеранов – уже скоро мы вправе ожидать действительно большого праздника для всей футбольной Украины, ведь к юбилею осталось каких-то два шага.

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Перед матчем Мирон Маркевич выразил надежду, что львовские болельщики не проигнорируют этот поединок. Львовяне прислушались к призывам своего земляка, ведь на Арене Львов в тот вечер присутствовали почти 3 тысячи болельщиков – это больше, чем на многих матчах УПЛ. Атмосфера на трибунах стадиона была действительно теплой и даже домашней, ведь далеко не всегда Львов принимает гостей подобного уровня, особенно в последнее время.

Львовяне надеялись на приезд Кахи Каладзе, Георгия Деметрадзе и Сергея Реброва, которые дали предварительное согласие на участие в поединке. К сожалению, определенные обстоятельства помешали им прибыть во Львов, однако у львовских любителей футбола и без них было на кого посмотреть.

Матчу предшествовала официальная церемония. Президент ФФУ Андрей Павелко, который был капитаном сборной Украины, поздравил грузинских гостей и поблагодарил за приезд в Украину. Как отметил глава ФФУ, от таких игр получают удовольствие как футболисты, так и зрители. Такие мероприятия лишь укрепляют дружбу двух народов.

Далее слово взял вице-президент ФФУ Олег Собуцкий, который является одним из организаторов матча. Собуцкий заявил, что одна из главных целей поединка – поддержание мира и единства в Украине. Вся команда надеется, что уже в ближайшее время сборная ветеранов Украины сыграет в свободном Донецке на Донбасс Арене. Эти слова львовские зрители встретили настоящей овацией.

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Тренер сборной Грузии Александр Чивадзе поблагодарил Львов и украинскую делегацию за теплый прием и пожелал сборной Украины успехов в борьбе за выход на Евро-2020. Чивадзе выразил надежду на встречу Украины и Грузии в финале турнира. Никто не выразил возражения – будем ждать.

Далее все традиционно – украинский каравай, совместное фото игроков обеих команд, минута молчания в память о погибших героях и начало самого матча.

Конечно, в таких поединках результат – далеко не главное. Самое важное – это встреча старых друзей, ведь не так часто выпадает возможность увидеть тех, с кем еще недавно соревновались на футбольном поле.

Однако встреча выдалась бескомпромисной и достаточно боевой – хватало столкновений, фолов и даже пенальти. В целом инициативой владели украинцы, в составе которых были еще в недалеком прошлом действующие футболисты – Вячеслав Шевчук, Александр Косырин, Виталий Рева и другие.

Последний надежно действовал в воротах "сине-желтых", уверенно нейтрализовывая все атаки грузин. На левом фланге Украины "разрывали" Виталий Косовский и Вячеслав Шевчук, которые раз за разом обостряли ситуацию у ворот гостей.

Настоящую овацию трибун регулярно срывал Мирон Маркевич, действовавший на правом фланге полузащиты. Каждое удачное действие известного тренера зрители встречали бурными аплодисментами. К слову, временами Мирон Богданович демонстрировал приличную скорость – не хуже, чем некоторые действующие игроки УПЛ.

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Забитые мячи не заставили себя долго ждать – уже на 12 минуте после великолепного навеса Косовского Александр Косырин переправил мяч в ворота. Через несколько минут украинцы могли забивать второй раз, однако Вячеслав Шевчук не сумел реализовать пенальти. Почти как Месси в поединке ЧМ-2018 против Исландии. В целом же первый тайм прошел при ощутимом преимуществе украинцев, которые уже на последних секундах сумели удвоить свое преимущество – сработала та же связка Косовского и Косырина. У сборной Грузии выделялся экс-игрок Шальке Леван Кобиашвили, который постоянно нагнетал ситуацию у ворот украинцев. К слову, сейчас Кобиашвили возглавляет федерацию футбола Грузии.

В перерыве матча Анатолий Демьяненко не скрывал удовлетворения игрой своих подопечных.

Готов ли сам выйти на поле? Возможно и готов, но зачем? Вон как ребята классно играют. Мне зачем?

Вторая половина игры ничем кардинально не отличалась. Наставники команд Анатолий Демьяненко и Александр Чивадзе могли проводить неограниченное количество замен. На поле появились Виталий Дараселия, Давид Лория, Давид Сирадзе, Олег Шелаев, Юрий Вирт, Эдуард Цихмейструк, Сергей Федоров, Юрий Максимов, Сергей Нагорняк и другие. В составе Грузии красивым голом отметился Амисулашвили, однако на последних минутах поединка Украина усилиями Собуцкого забила третий гол и сняла вопрос о победителе, пусть и формальном. Ведь победа в таких матчах всегда общая, независимо от счета на табло.

После поединка игроки Украины и Грузии (особенно первые) стали настоящей мишенью местных мальчишек, которые буквально требовали у каждого участника матча то футболку, то бутсы, то уже хотя бы шорты. Дошло уже даже до фразы: "Да дайте уже хоть что-то". Президент ФФУ Андрей Павелко посмеялся, добавив, что, очевидно, кроме искусственных полей, теперь придется производить и футбольную форму. В итоге Павелко вынужден был вынести зрителям еще одну футболку и отдать бутсы.

В целом футболки, мячи, автографы и фото получили очень много желающих. Особенно долго возле фанатов задержались Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук и Сергей Нагорняк, которые еще долго делали селфи с юными львовскими болельщиками.

По завершении игры как украинцы, так и грузины с удовольствием общались с болельщиками и журналистами. Все участники поединка остались довольны игрой, отметив высокий уровень организации мероприятия и поддержки зрителей.

Действительно, в таких матчах результат на табло – далеко не первая вещь. Гораздо важнее другие цели данного поединка – встреча старых друзей, поддержание мира в обоих государствах и скорейшее завершение войны в Украине. Искренне будем надеяться, что уже свой сотый матч сборная Украины среди ветеранов проведет в свободном Донецке на Донбасс Арене.

Юрий Яковлев, "Футбол 24"