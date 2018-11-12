Сборная Украины собралась в Киеве

Игроки национальной сборной Украины прибыли в киевский отель "Хаятт Ридженси", где будут находиться до отлета на матч со Словакией.

Первыми в расположение команды прибыли наши испанские легионеры – голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, которые приехали еще вчера, сообщает официальный сайт ФФУ.

Наши за границей: Милевский в тумане, Лунин дебютирует в Примере, Зинченко знакомит Усика со звездами Манчестер Сити

Сегодня же среди первых поселились все дебютанты – Виталий Миколенко, Марьян Швед, Андрей Борячук, а также Сергей Болбат, для которого этот вызов в национальную команду является не первым, но премьерным от Андрея Шевченко.

Единственный сборник, чей рейс прибудет ввечером – Евгений Коноплянка, хавбек Шальке присоединится к команде около 18 часов.

С завтрашнего утра национальная команда начинает работу. Утром – теоретическое занятие, вечером – открытая тренировка. "Сине-желтые" ждут своих болельщиков на НСК Олимпийский в 18:00.

В столице главная команда будет работать до четверга, когда вылетит на матч Лиги наций УЕФА в Словакию.