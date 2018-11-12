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Сборная Украины собралась в Киеве

16:57 252 Читати українською
Сборная Украины собралась в Киеве
Сборная Украины собралась в Киеве

Игроки национальной сборной Украины прибыли в киевский отель "Хаятт Ридженси", где будут находиться до отлета на матч со Словакией.

Первыми в расположение команды прибыли наши испанские легионеры – голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, которые приехали еще вчера, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Сегодня же среди первых поселились все дебютанты – Виталий Миколенко, Марьян Швед, Андрей Борячук, а также Сергей Болбат, для которого этот вызов в национальную команду является не первым, но премьерным от Андрея Шевченко.

Единственный сборник, чей рейс прибудет ввечером – Евгений Коноплянка, хавбек Шальке присоединится к команде около 18 часов.

С завтрашнего утра национальная команда начинает работу. Утром – теоретическое занятие, вечером – открытая тренировка. "Сине-желтые" ждут своих болельщиков на НСК Олимпийский в 18:00.

В столице главная команда будет работать до четверга, когда вылетит на матч Лиги наций УЕФА в Словакию.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
4
дн
:
2
час
:
42
мин
Украина
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