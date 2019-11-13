Сборная Украины сильно удивляет, – форвард Эстонии, игравший за Карпаты

Нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины, который состоится 14 ноября.

"Жду хорошей игры, в первую очередь. Матч товарищеский, поэтому результат – такое дело. Уже почти у всех практически заканчивается сезон. Ну и, конечно, хочется обойтись без травм. Смотрел результаты украинской сборной – очень достойно. Сильно удивляет команда. Самому интересно, благодаря чему такой сильный подъем произошел.

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В составе украинской сборной выделю тех, кого помню, старую гвардию: Коноплянку, Ярмоленко. Других не смогу оценить, потому что в те времена они практически не играли. Ну и плюс Пятова, конечно же.

У нас большинство игроков выступают на национальном уровне. Костяк – чемпионы Эстонии. Но сравнивать чемпионаты Эстонии и Украины некорректно. Плюс, сам не играю, поэтому трудно судить, какие сейчас турниры", – цитирует Зенева SportArena.

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Напомним, что эстонский форвард имеет большой опыт выступлений в УПЛ – с 2008 по 2014 годы он защищал цвета львовских Карпат.