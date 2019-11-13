Збірна України сильно дивує, – форвард Естонії, який грав за Карпати

Нападник збірної Естонії Сергій Зеньов поділився очікуваннями від товариського матчу проти України, який відбудеться 14 листопада.

"Чекаю хорошої гри, в першу чергу. Матч товариський, тому результат – така справа. Уже майже у всіх практично закінчується сезон. Ну і, ясна річ, хочеться обійтися без травм. Дивився результати української збірної – дуже гідно. Сильно дивує команда. Самому цікаво, завдяки чому такий сильний підйом стався.

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У складі української збірної виділю тих, кого пам'ятаю, стару гвардію: Коноплянку, Ярмоленка. Інших не зможу оцінити, тому що в ті часи вони практично не грали. Ну і плюс Пятова, звичайно ж.

У нас більшість гравців виступають на національному рівні. Кістяк – чемпіони Естонії. Але порівнювати чемпіонати Естонії та України некоректно. Плюс, сам не граю, тому важко судити, які зараз турніри", – цитує Зеньова SportArena.

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Нагадаємо, що естонський форвард має чималий досвід виступів в УПЛ – з 2008 по 2014 роки він захищав кольори львівських Карпат.