Сборная Украины разгромила Косово в отборе на ЧМ по футзалу и приблизилась к элитному раунду
Главная футзальная команда страны уверенно победила Косово в квалификации на чемпионат мира 2024 года.
ЧМ-2024. Квалификация
Косово – Украина – 2:5
Голы: Махаррай, 17, Салиху, 34 – Чернявский, 6, Серый, 9, Микитюк, 28, Фаренюк, 31, Лебидь, 34
Подопечные Александра Косенко в предыдущих матчах дома одолели Косово (3:1) и Нидерланды (4:2). Теперь же сборная Украины отправилась в Приштину, где устроила разгром хозяевам.
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Счет открыл Чернявский, а Серый удвоил преимущество, мощно пробив под перекладину. За несколько минут до перерыва Маджаррай результативно воспользовался ошибкой "сине-желтых". Доминирование сборной продолжилось, что конвертировалось в голы Микитюка, Фаренюка и Лебедя. Косово ответило точным ударом Салиху.
Победа со счетом 5:2 позволила Украине набрать 9 пунктов. Подопечные Косенко очень близки к выходу в элитный раунд отбора, куда попадут победители 12 групп и 4 лучших обладателя вторых мест. Последний матч наша команда проведет на выезде против Нидерландов 8 марта 2023 года.