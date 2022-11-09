Главная футзальная команда страны уверенно победила Косово в квалификации на чемпионат мира 2024 года.

ЧМ-2024. Квалификация

Косово – Украина – 2:5

Голы: Махаррай, 17, Салиху, 34 – Чернявский, 6, Серый, 9, Микитюк, 28, Фаренюк, 31, Лебидь, 34

Подопечные Александра Косенко в предыдущих матчах дома одолели Косово (3:1) и Нидерланды (4:2). Теперь же сборная Украины отправилась в Приштину, где устроила разгром хозяевам.

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Счет открыл Чернявский, а Серый удвоил преимущество, мощно пробив под перекладину. За несколько минут до перерыва Маджаррай результативно воспользовался ошибкой "сине-желтых". Доминирование сборной продолжилось, что конвертировалось в голы Микитюка, Фаренюка и Лебедя. Косово ответило точным ударом Салиху.