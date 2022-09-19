"Сине-желтые" начали подготовку к матчу с шотландцами на их территории.

Сегодня, 19 сентября, сборная Украины прибыла в Глазго, где 21 сентября сыграет против Шотландии, сообщает официальный сайт УАФ.

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В командном автобусе, который стоял на взлетно-посадочной полосе, партнеров уже ждал Роман Яремчук. В отеле Crowne Plaza к игрокам присоединились остальные легионеры. Первое занятие на шотландской земле состоялось на поле стадиона Firhill, являющегося домом для клуба местного Чемпионшипа Partick Thistle. На этом поле "сине-желтые" уже раньше тренировались – чуть больше года назад, в день игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Роман Яремчук и Тарас Качараба имели только восстановительную пробежку вокруг поля. А вот Виталий Миколенко, проведший вчера полный матч за Эвертон в АПЛ, получил незначительное повреждение и врачи решили, что ему лучше сегодня отдохнуть. Уже завтра медицинский штаб команды проведет обследование и определит состояние его готовности.

Напомним, во вторник, 20 сентября, в 18:00 состоится пресс-конференция Александра Петракова и Андрея Ярмоленко, а через полчаса "сине-желтые" проведут открытую тренировку.

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