"Петраков говорил о людях, которые пришли его убивать": Цыганык предложил инспекторам УЕФА вояж на линию фронта
Журналист Игорь Цыганык прокомментировал заявление Российского футбольного союза об отстранении главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
"Интервью он давал как живой человек, говорил о людях, которые пришли его убивать. Он абсолютно был прав. Слова этого интервью процитировали другие СМИ, в том числе российская и итальянская газеты – и именно на это апеллирует РФС, который по-своему интерпретировал и дал комментарии, свободный перевод того, что говорил Петраков.
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Инспектор УЕФА принял во внимание этот факт и в мае впервые пришло письмо в адрес УАФ – мол, дайте пояснения. УАФ объяснила очень выдержанно. После этого ситуация продолжилась, эти российские дебилы продолжили настаивать на своем. Адекватные люди не позволили бы себе апеллировать к чьим-то словам – здесь война, здесь пули летают, здесь умереть можно в любой момент.
И УЕФА провел еще одно расследование, снова предложил УАФ дать объяснения. УАФ дала объяснение и по состоянию на сегодняшний день никакого решения нет. Если УЕФА считает, что в этих словах есть излишняя эмоциональность, то я хочу предложить всем инспекторам поехать и посмотреть, что здесь происходит. Пожить неделю, две, а может месяц в десяти километрах от фронта. Я очень надеюсь, что УЕФА не примет какого-то неадекватного решения", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, Российский футбольный союз решил пожаловаться в УЕФА на Петракова – оккупантам не понравились высказывания украинского специалиста относительно захватчиков.
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