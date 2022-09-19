"Интервью он давал как живой человек, говорил о людях, которые пришли его убивать. Он абсолютно был прав. Слова этого интервью процитировали другие СМИ, в том числе российская и итальянская газеты – и именно на это апеллирует РФС, который по-своему интерпретировал и дал комментарии, свободный перевод того, что говорил Петраков.

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Инспектор УЕФА принял во внимание этот факт и в мае впервые пришло письмо в адрес УАФ – мол, дайте пояснения. УАФ объяснила очень выдержанно. После этого ситуация продолжилась, эти российские дебилы продолжили настаивать на своем. Адекватные люди не позволили бы себе апеллировать к чьим-то словам – здесь война, здесь пули летают, здесь умереть можно в любой момент.

И УЕФА провел еще одно расследование, снова предложил УАФ дать объяснения. УАФ дала объяснение и по состоянию на сегодняшний день никакого решения нет. Если УЕФА считает, что в этих словах есть излишняя эмоциональность, то я хочу предложить всем инспекторам поехать и посмотреть, что здесь происходит. Пожить неделю, две, а может месяц в десяти километрах от фронта. Я очень надеюсь, что УЕФА не примет какого-то неадекватного решения", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Российский футбольный союз решил пожаловаться в УЕФА на Петракова – оккупантам не понравились высказывания украинского специалиста относительно захватчиков.

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