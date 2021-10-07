Делегация главной команды страны вместе с Александром Петраковим и футболистами уже осваивается в Финляндии.

"Сине-желтые" недавно приземлились в Хельсинки. Перелет из Украины длился 2 часа 15 минут, сообщает официальный сайт УАФ. Все 24 футболиста, которые готовились к встрече в Киеве, здоровы и готовы играть с финнами.

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Уже завтра, 8 октября, в 18:30 по Киеву состоится пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков команды. После начнется тренировка сборной Украины на поле Олимпийского стадиона Хельсинки.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, поединок против Суоми состоится 9 октября, начало – в 19:00. Первая дуэль между командами в отборе к ЧМ-2022 завершилась боевой ничьей (1:1).

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