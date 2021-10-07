Делегація головної команди країни разом з Олександром Петраковим і футболістами вже освоюється у Фінляндії.

Збірна України у Гельсінкі в аеропорту / Фото Павла Кубанова

"Синьо-жовті" нещодавно приземлились у Гельсінкі. Переліт з України тривав 2 години 15 хвилин, повідомляє офіційний сайт УАФ. Усі 24 футболісти, що готувались до зустрічі у Києві, здорові та готові грати з фінами.

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Вже завтра, 8 жовтня, о 18:30 за Києвом відбудеться прес-конференція Олександра Петракова та одного із гравців команди. Опісля розпочнеться тренування збірної України на полі Олімпійського стадіону Гельсінкі.

Склад національної збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, поєдинок проти Суомі відбудеться 9 жовтня, початок – о 19:00. Перша дуель між командами у відборі до ЧС-2022 завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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