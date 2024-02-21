Збірна України U-17 отримала серйозну кадрову проблему за кілька тижнів до еліт-раунду відбору на чемпіонат Європи.

Як стало відомо Футбол 24, голкіпер Олександр Петренко не допоможе "синьо-жовтим" у фінальній боротьбі за Євро-2024.

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У представника леверкузенського Байєра тріщина руки. Петренко був "залізним" номером один на попередньому груповому етапі проти Фінляндії, Ліхтенштейну та Німеччини. Команда 2007 року народження посіла третє місце, але пройшла далі завдяки додатковим показникам. Нещодавно у неї змінився тренер – Володимир Єзерський поступився місцем Юрію Морозу.

Нагадаємо, у еліт-раунді відбору Україна зустрінеться зі збірними Греції (господар квартету), Швейцарії та Словаччини. Матчі триватимуть з 6 по 12 березня. На кону – 15 путівок до фінальної стадії, яка проходитиме з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі. У фінальну стадію за підсумками березневих матчів вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.

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