Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
Поражения от Польши, Германии и Швейцарии (кабинетное) повлияли на расположении сборной Украины в рейтинге ФИФА.
Команда Андрея Шевченко потеряла одну позицию, опустившись с 23-го на 24 место обновленной таблице.
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Неудачами сборной Украины воспользовалась Австрия, которая обогнала не только нас, но и Перу. Произошли изменения в десятке лидеров, откуда выпала Хорватия. Аргентина "украла" седьмое место в Уругвая, а Мексика и Италия поднялись на одну позицию (именно "Скуадра Адзура" заменила хорватов).
Добавим, что Швейцария, несмотря на кабинетную победу над Украиной, не спрогрессировала, оставшись 16-й.
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