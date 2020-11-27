Поражения от Польши, Германии и Швейцарии (кабинетное) повлияли на расположении сборной Украины в рейтинге ФИФА.

Команда Андрея Шевченко потеряла одну позицию, опустившись с 23-го на 24 место обновленной таблице.

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Неудачами сборной Украины воспользовалась Австрия, которая обогнала не только нас, но и Перу. Произошли изменения в десятке лидеров, откуда выпала Хорватия. Аргентина "украла" седьмое место в Уругвая, а Мексика и Италия поднялись на одну позицию (именно "Скуадра Адзура" заменила хорватов).

Добавим, что Швейцария, несмотря на кабинетную победу над Украиной, не спрогрессировала, оставшись 16-й.

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