Поразки від Польщі, Німеччини та Швейцарії (кабінетна) вплинули на розташуванні збірної України в рейтингу ФІФА.

Команда Андрія Шевченка втратила одну позицію, опустившись з 23-ї на 24 сходинку оновленої таблиці.

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Невдачами збірної України скористалася Австрія, яка обігнала не лише нас, а й Перу. Відбулися зміни у десятці лідерів, звідки випала Хорватія. Аргентина "поцупила" сьоме місце в Уругваю, а Мексика та Італія піднялися на одну позицію (саме "Скуадра Адзура" замінила хорватів).

Додамо, що Швейцарія, попри кабінетну перемогу над Україною, не спрогресувала, залишившись 16-ю.

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