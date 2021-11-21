Подготовка Катара к чемпионату мира 2022 года завершается. Уже сдана в эксплуатацию последняя арена под названием "974".

Строительство седьмого и последнего стадиона завершилось, сообщает Goal . Сооружение вмещает 40 тысяч зрителей, там планируют провести 7 матчей ЧМ-2022 и 6 поединков Кубка арабских наций.

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Название "974" арена получила по двум причинам. Во-первых, она расположена недалеко от порта Доха и состоит в основном из морских контейнеров, а название отражает количество, которое использовали во время строительства. Во-вторых, 974 – это международный телефонный код Катара.

Первый матч на новеньком стадионе состоится уже 30 ноября – сборные ОАЭ и Сирии откроют Кубок арабских наций. Мундиаль в Катаре начнется 21 ноября следующего года и продлится до 18 декабря.