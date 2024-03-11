Украинская ассоциация футбола раскрыла, как национальная команда будет готовиться к важнейшему поединку против Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины начнет сбор уже 14-го марта в испанской Марбелье, сообщает официальный сайт УАФ. Представители украинских клубов прибудут после обеда 14 марта.

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Подготовка на юге Испании продлится до 19-го марта, а украинцы, которые выступают в Европе, будут присоединяться в течение недели. 19-го марта делегация сборной Украины вылетит в Сараево, где и разместится за два дня до игры. 22 марта "сине-желтые" возьмут курс из Сараева на польскую Познань, где будут готовиться ко второй мартовской игре. 25 марта сборная Украины переедет в Тшебиницу, где уже проводила сбор. Второй мартовский поединок состоится на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

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Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта, начало в 21:45. В случае победы подопечные Сергея Реброва должны сыграть с победителем пары Израиль – Исландия в битве за путевку на Евро-2024.