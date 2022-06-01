Как известно, сегодня, 1 июня, сборная Украины в Глазго проведет поединок квалификации плей-офф за выход на чемпионат мира в Катаре. Соперником "сине-желтых" будет Шотландия.

Шотландия – Украина: Шовковский назвал три главные проблемы "сине-желтых" в полуфинале отбора ЧМ-2022

Накануне к общей группе, как и прогнозировали врачи национальной команды, присоединился Денис Попов, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, защитник Динамо в товарищеском матче против Эмполи получил травму – игрок повредил ахиллово сухожилие. Восстановление прошло успешно и теперь в обойме Александра Петракова все 26 исполнителей.

К слову, начало встречи с шотландцами в 21:45.

Шотландия – Украина: анонс полуфинала отбора на ЧМ-2022