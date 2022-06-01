"Мы знаем все бойцовские качества шотландцев. Но мы также знаем и нашу ментальность – украинскую. Я уверен, что мотивация что с одной стороны, что с другой будет максимальной. Все желают попасть на чемпионат мира в Катар. Мы сконцентрированы исключительно и нарабатываем те моменты, которые могут помочь нам в борьбе с Шотландией.

Шотландия – Украина: где смотреть поединок за шанс попасть на ЧМ-2022

Три стержневых вещи в команде Шотландии? Это бойцовские качества. Для соперников Шотландии проблематичные стандарты – мы понимаем, что это их сильная сторона. И контратаки", – сказал Шовковский в эфире Футбол NEWS.

Матч Шотландия – Украина состоится сегодня, 1 июня. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Победитель 5 числа сыграет с Уэльсом в поединке за выход на ЧМ-2022.

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