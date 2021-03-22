"Кроме получения гражданства, есть и другая проблема. Оказывается, Килман сыграл 25 матчей за футзальные сборные Англии, в том числе 8 официальных встреч. Несколько лет назад ФИФА постановила, что три вида спорта – футбол, футзал и пляжный футбол – это одна "семья". И матчи за футзальную сборную считаются матчами за сборную Англии.

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Футбольная ассоциация Англии ответила на запрос УАФ, что никаких опасений по поводу Килмана нет, но в ответ на уточняющее письмо подтвердила его участие в играх футзальной сборной.

Теперь УАФ обратилась в ФИФА, чтобы Килману позволили сменить футбольное гражданство. Но, честно говоря, регламент говорит о том, что мало шансов получить такое разрешение. Официальный вердикт ФИФА должен быть в ближайшее время", – сказал Цыганык в своей программе "Цыганык LIVE".

Напомним, 23-летний Килман имеет украинские корни, а о желании играть за нашу сборную заявил еще в ноябре 2020-го. Защитник является воспитанником академий Фулхэма и Гиллингема, а к лагерю Вулверхэмптона присоединился в августе 2018 года. В текущем сезоне Макс провел в футболке "волков" 17 матчей и отметился двумя ассистами.

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