"Синьо-жовті", після тріумфу у поєдинку зі швейцарцями, продовжили підготовку до матчу проти "червоної фурії."

Вчора у стартовому матчі Ліги націй збірна України у непростому матчі здолала Швейцарію (2:1) і очолила свою групу. А вже сьогодні зранку команда розділилася на дві групи: 11 гравців учорашнього стартового складу залишилися у готелі й провели фітнес-тренування під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового, а інші 16 – потренувалися на полі академії Руха. Головним завданням такого поділу було бажання вирівняти функціональний рівень футболістів.

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Вже о 16:00 українці вилетіли чартерним рейсом до столиці Іспанії – орієнтовно "синьо-жовті" мають приземлитись у Мадриді о 19:30. Мешкатимуть наші хлопці всього у 15 км від летовища – у готелі Eurostars Suites Mirasierra, а поле майбутнього протистояння зможуть випробувати вже завтра, під час офіційного передматчевого тренування.

Нагадаємо, поєдинок проти Іспанців відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на мініатюрному стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок поєдинку – о 21:45.

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