Команда "сине-желтых" по мини-футболу в 1/8 чемпионата Европы встречалась с французами и, к сожалению, минимально проиграла.

Украина на групповом этапе расписала ничью с Португалией (2:2), разгромила Турцию (6:1) и обыграла Венгрию (2:0), что обеспечило ей первую строчку.

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В 1/8 финала наша команда встречалась с "Ле Бле". Следует заметить, что украинцы играли не в желтой или синей форме, а в зеленой (цвет формы ВСУ). Таким образом миру еще раз хотели напомнить, что развязанная Россией война продолжается.

Встреча была достаточно ровной, но в конце второго тайма Украина пропустила. Времени отыграться почти не было. Вылетаем из Евро-2022 на стадии 1/8.