Итак, мы вылетели из борьбы за Чемпионат мира-2022. Чувство неприятное – будто у тебя украли кошелек. Впрочем, как бы это цинично не звучало, а украинцы должны бы уже привыкнуть к подобным историям. Ну не везёт нам в плей-офф. Проклята эта стадия. Се ля ви.

Убиваться горем не следует, ведь это только футбол, а наша главная победа впереди. Шансов прорваться на Мундиаль у нашей национальной команды будет еще достаточно, чего не скажешь о стране орковю Тамошние болельщики во время международных матчей могут попытаться хакнуть Oll.tv.

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Теперь нужно переключаться на Лигу наций. Конечно, после фиаско в Уэльсе хочется подзабить на эти три летних тура в полутоварищеском турнире, однако это не правильно по нескольким причинам. Во-первых, это не профессионально. Во-вторых, футбольных побед ждут те фанаты, которые сейчас защищают Украину в окопах. В-третьих, нужно проверить готовность резервистов. В конце концов, Лига наций является хорошим плацдармом для отработки тактики против равных или более слабых соперников – как оказалось, у сборной не всё в порядке с этим компонентом.

Поражение Уэльсу случилось не в последнюю очередь из-за идейного кризиса в заключительной фазе позиционной атаки. Команда доминировала в плане продвижения мяча, шикарно открывалась в центре поля, а в концовке встречи удерживала владение на уровне рекордных 79% при точности передач 92% – но не понимала, как пройти валлийский даблдекер. Да, моменты были, но 19 из 21 ударов имели среднюю остроту в 0,06 xG. Из пределов штрафной в створ ворот попали два раза, а в последние 15 минут команда провела лишь два удара с дистанции. И это – только верхушка айсберга.

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Окей, цифры могут нам врать (мы же собственными глазами видели не менее 7-8 явных моментов), но все согласятся – в эндшпиле матча взламывать оборону было тяжело. Тренерский штаб не смог помочь игрокам нетривиальными ходами вроде перехода на схему с двумя нападающими. Да и вообще тактические решения оказались противоречивыми, точно не сделав лучше.

Это сигнализирует, что у сборной есть большая проблема со взломом автобусов и разнообразием тактик. Причем так было и при Шевченко – провалы с финнами и казахами были из той же серии, что и валлийское фиаско. Пытались брать количеством, но не качеством.

В своей группе в Лиге наций Украина является сильнейшей командой, а нашими соперниками будут Шотландия, Ирландия и Армения. То есть, "сине-желтым" снова придётся ломать разные варианты плотных блоков. Именно поэтому сборной важно ответственно отнестись к следующим играм – их у нас будет не так много в этом году, а двигаться вперёд нужно уже сейчас. Правда, Александр Петраков пообещал выставить на первый матч резерв, но состав особого значения пока и не имеет. Важны только идеи.

Сегодня нашим соперником является сборная Ирландии. В кадровом плане она похожа на наших предыдущих оппонентов – та же куча футболистов из Чемпионшипа и даже низших лиг, разбавленная рядом представителей АПЛ. Главным из них является одноклубник Миколенко и его капитан Шеймус Коулмен, играющий на правом фланге обороны. Кроме того, стоит отметить голкипера Келлехера – представитель Ливерпуля очень прилично проявил себя в матче с Арменией. Нападающие (Робинсон и Чидози) здесь тоже больее ориентированы на технику и мобильность, чем на силовой стиль.

Ирландия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Ирландцы работают в схеме 3-4-2-1 и очень компактно обороняются. Настолько компактно, что до поражения в Ереване островяне набили серию в 8 матчей без поражений, удержав ничью с Португалией, Сербией и Бельгией. Также они неплохо контратакуют через фланги. Кроме того, команда опасна на стандартах. Чем-то её стиль напоминает Шотландию, только более простуюв тактическом плане.

Если же соперник разрешает, то айриши пытаются играть с позиции силы, хотя класс не всегда позволяет конвертировать активность в результат. В частности, в поединке с армянами этот коллектив доминировал и раскатывал очень хорошие атаки, однако потерпел минимальное поражение.

Вообще, при всем доминировании с армянами, Ирландия произвела впечатление не очень сильной сборной. Она выглядела значительно слабее и валлийцев, и скоттов. Впрочем, сегодня команда точно захочет доказать обратное – матч против Украины пройдёт в Дублине, а дома айриши очень неуступчивы. С ноября 2018 года "зелёная армия" проиграла всего две домашки (финнам и люксембуржцам, с минимальным счетом).

Ни Дания, ни Швейцария, ни португальцы с сербами не побеждали на этой земле, что ярко говорит о качестве обороны и неудобном для сильных команд футболе. Украине для уверенных прорывов на ЧМ необходимо научиться бить именно таких соперников.

Кадровая ситуация

У ирландцев никаких проблем с составом нет. На Армению они выставили основу – и вряд ли в неё будут внесены послабления. Тем более, что матч против Украины для "зелёной армии" является и домашним, и важным в турнирном плане.

Нашей сборной точно не помогут Бущан и Степаненко – Тарас забил палец (но обошлось без перелома), а у Георгия подвёрнутый голеностоп. Для них сезон, вероятно, завершён. Кроме того, не стоит ожидать появления Соболя, ведь он приболел и выпал из тренировочного процесса. Караваев тоже не сыграет – об этом сообщил сам Александр Петраков. Зато главный тренер гарантировал участие Лунина, Игнатенко, Попова и Сикана.

Вообще наставник нашей команды пообещал оставить в запасе всех футболистов, игравших в Кардиффе. Впрочем, в таком случае сборная останется без профильных фулбеков – и непонятно, кем их заменить. Возможно, нескольким футболистам основы придётся сыграть и сегодня.

Не очень понятно, какую схему в таких условиях будет использовать Украина. Будем ли мы играть в 4-3-3, выйдем ли в 3-5-2, или в 3-4-3? Особенно интересно было бы проверить модель с двумя нападающими, ведь её очень не хватало в матче против Уэльса. А кто из трёх голкиперов начнёт в основе? Возможных комбинаций очень много.

Ориентировочные составы на матч Ирландия – Украина

Ирландия: Келлехер – Коллинс, Даффи, Иган – Коулман, Хендрик, Каллен, Макклин – Огбене, Робинсон – Перротт

Украина (4-3-3): Лунин – Попов, Бондар, Сирота, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук, Пихалёнок – Зубков, Сикан, Мудрик

Украина: (3-4-3): Ризнык – Качараба, Попов, Сирота – Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Зубков – Довбик, Сикан, Мудрик

Украина: (3-5-2): Пятов – Качараба, Бондар, Сирота – Зубков, Сидорчук, Игнатенко, Шапаренко, Мудрик – Сикан, Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры упорно продолжают ставить на соперников сборной Украины. Конторы понимают проблемы "сине-жёлтых" с физическим состоянием и сыгранностью, да и вообще на выезде с британскими командами тяжело. К этому следует прибавить и фактор экспериментального состава нашей сборной. Коэффициент на победу украинцев или даже на ничью достаточно высок – в районе 3,1.

Впрочем, у подопечных Александра Петракова сейчас и нет задачи выиграть любой ценой (хотя в моральном плане получилось бы круто). Сегодня важны эксперименты – посмотрим, что из них получится. Тем не менее, даже наш резерв не так уж слаб, чтобы проигрывать нынешним ирландцам.

Островяне вряд ли уступят на своём поле, да ещё и резервистам, а вот результативная ничья кажется вполне реальным вариантом. Ставим на неё.

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